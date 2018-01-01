النظام السعودي يسيطر على مجموعة بن لادن

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 22:34 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

النظام السعودي يسيطر على مجموعة بن لادن

جهينة نيوز

من الواضح أن سياسة ترامب في ارغام مشيخات الخليج على دفع ثمن حمايتها و العدوان على اليمن و تمويل الارهابيين فضلاً عن تمويل الحروب الامريكية ارهق الاقتصاد السعودي لدرجة بيع و تخصيص شركات الدولة و كانت تقارير تحدثت على ان الخصخصة ستصل الى قطاع الحج, و لكن لم يقف الامر هنا بل تعداه الى أعتقال الامراء و الاثرياء و جديد ما قام به نظام ال سعود لسد عجزه هو وضع اليد على مجموعه بن لادن التي إعتقل رئيس مجلس ادارتها مع الامراء بحسب رويترز.

و افادت تقارير اعلامية على ان نظام ل سعود وضع يده على مجموعه بن لادن بحجة تسيير امورها خلال وجود بكر بن لادن في الاعتقال, و قالت ان ملكية الشركة ستبقى للعائلة و لكن سيتم نقل بعض اصولها للدولة و هو ما يطرح التسائل هل سيتم ذلك مع املاك باقي الامراء المعتقلين و هل سيتم وضع اليد على املاك الوليد بن طلال.


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