النظام السعودي يسيطر على مجموعة بن لادن

جهينة نيوز

من الواضح أن سياسة ترامب في ارغام مشيخات الخليج على دفع ثمن حمايتها و العدوان على اليمن و تمويل الارهابيين فضلاً عن تمويل الحروب الامريكية ارهق الاقتصاد السعودي لدرجة بيع و تخصيص شركات الدولة و كانت تقارير تحدثت على ان الخصخصة ستصل الى قطاع الحج, و لكن لم يقف الامر هنا بل تعداه الى أعتقال الامراء و الاثرياء و جديد ما قام به نظام ال سعود لسد عجزه هو وضع اليد على مجموعه بن لادن التي إعتقل رئيس مجلس ادارتها مع الامراء بحسب رويترز.

و افادت تقارير اعلامية على ان نظام ل سعود وضع يده على مجموعه بن لادن بحجة تسيير امورها خلال وجود بكر بن لادن في الاعتقال, و قالت ان ملكية الشركة ستبقى للعائلة و لكن سيتم نقل بعض اصولها للدولة و هو ما يطرح التسائل هل سيتم ذلك مع املاك باقي الامراء المعتقلين و هل سيتم وضع اليد على املاك الوليد بن طلال.