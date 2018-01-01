بوتين يكشف مدى الصاروخ الكوري و يقول ان كيم جونغ اون إنتصر

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 22:31 | سياسة, عالمي

بوتين يكشف مدى الصاروخ الكوري و يقول ان كيم جونغ اون إنتصر

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حقق انتصارا في المرحلة الحالية من المواجهة مع الولايات المتحدة.

وقال بوتين، في حوار أجراه اليوم الخميس مع رؤساء تحرير أبرز الصحف الروسية، ردا على سؤال حول التوتر في شبه الجزيرة الكورية: "أعتقد أن السيد كيم جونغ أون، بلا شك، فاز في هذه الجولة من اللعبة، حيث نفذ مهمته الاستراتيجية".

وأوضح بوتين أن زعيم كوريا الديمقراطية "يمتلك قنبلة نووية ويتوفر لديه صاروخ يصل مداه 13 ألف كيلومتر وبمقدوره الوصول إلى كل نقطة في الكرة الأرضية، بما في ذلك أراضي منافسيه المحتملة".

وأعرب بوتين عن اعتقاده أن كيم جونغ أون "مهتم الآن بتهدئة الوضع وتسويته"، واصفا إياه بـ"السياسي المحترف الراشد تماما".

وشدد الرئيس الروسي مع ذلك على ضرورة "الانطلاق من الأوضاع الواقعية" و"العمل ببالغ الدقة" في حل قضية نزع الأسلحة النووية بمنطقة شبه الجزيرة النووية، مؤكدا أن "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار والمفاوضات".

وأضاف بوتين: "أعتقد أنه مهما بدا هذا صعبا إلا أنه أمر ممكن في نهاية المطاف في حال تأكد جميع المشاركون في هذه العملية، بما في ذلك مواطنو كوريا الديمقراطية، بأن أمنهم يمكن ضمانه من دون السلاح النووي".

وكالات


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    11/1/2018
    23:36
    تصريح غبي ... كنت اعتقد ان بوتين اذكى من ذلك بكثير
    الصاروخ الاهم والبعيد المدى ....هو بدء المباحث الكوريه الشماليه ، مع كوريه الجنوبيه .. وهذا هو اقوى الصواريخ ، التي لا يمكن اعتراضها .. بالباترويوت الامريكي ، ... او باترويوت مجلس الامن ... ( وكل عام وانتم بخير )

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