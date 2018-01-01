اردوغان يبحث التطورات في سورية مع بوتين

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 21:01 | سياسة, عالمي

اردوغان يبحث التطورات في سورية مع بوتين

جهينة نيوز

إتصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين, مساء اليوم الخميس و ذلك بحسب بيان صادر عن الكرملين.

و أفاد بيان صادر عن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجرى حوار هاتفي مع الرئيس التركي و ذلك بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, و في معرض مناقشة القضايا الثنائية اعرب الرئيسين عن ارتياحمها لنسبة التعاون الروسي التركي و اكدوا التزامهم بتقديم المساعدات اللازمة لمواصلة تنفيذ المشروعات الكبيرة و خاصة في مجال الطاقة في إشارة لمشروع السيل التركي و المحطة النووية الروسية لتوليد الكهرباء في تركيا بحسب ما يعتقد.

و تم التطرق في الحوار للوضع في سورية و أكدوا على أهمية تنفيذ اتفاقات استانا الموقعه ولا سميا وقف الاعمال العسكرية في مناطق خفض لتصعيد.

و لفت الرئيس الروسي انتباه الرئيس التركي الى الهجمات الاخيرة التي شنتها جماعات ارهابية غير شرعية على قاعدة حيميم العسكرية الروسية في سورية بواسطة طائرات مسيرة بدون طيار, و من المتوقع بحسب الكرملين زيادة التنسيق بين روسيا و تركيا لمكافحة الارهاب بشكل فعال.

و تم الاتفاق على ضرورة التسوية السياسية في سورية كأولولية و تحديد المهام اللاذمة لذلك بما فيها مؤتمر الحوار السوري في سوتشي, و اتفق الرئيسين على مواصلة الاتصالات المنتظمة.


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