غوتيريش يدعو الى الاستعداد لموجات هجرة كبيرة

جهينة نيوز:

نبه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير صدر اليوم الخميس الى ان على الدول الاعضاء في المنظمة الدولية ان تستعد للتعامل مع موجات هجرة كبيرة.

وقال غوتيريش في تقريره "ثمة حاجة ملحة لتطور الدول الاعضاء استراتيجية للتعامل مع موجات هجرة كبيرة"، مضيفا ان هناك "تداخلا اكيدا بين هذا التحدي ورهانات الشرعة العالمية حول المهاجرين" التي يؤمل ان تبصر النور في 2018.

وتبدأ في شباط/فبراير مفاوضات رسمية ترعاها الامم المتحدة في هذا الشأن على ان تسبق مؤتمرا حكوميا في كانون الاول/ديسمبر في المغرب لتبني هذه الوثيقة.

ونهاية 2017، اعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الجهود لاعداد شرعة المهاجرين لانها تتنافى وسياسة الهجرة الجديدة التي حددها الرئيس دونالد ترامب.

وخلال عرضه التقرير امام الجمعية العامة للامم المتحدة، ومن دون ان يسمي الولايات المتحدة، حذر غوتيريش "السلطات التي تضع عقبات كبرى امام الهجرة او تفرض قيودا شديدة على فرص عمل المهاجرين"، معتبرا ان ذلك يؤدي الى "اضرار اقتصادية لا طائل منها" و"يشجع في شكل غير متعمد على الهجرة غير الشرعية".

وتضمن التقرير ثلاثة عناصر مهمة لا بد من ان تأخذها الدول الاعضاء في الاعتبار عند تحديد اي استراتيجية: مقاربة انسانية محورها الدفاع عن حقوق الانسان، وموارد مالية لتحديد وضع المهاجرين بعد تأمين المساعدة الانسانية الاولى، وضمان خيارات آمنة للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم صفة لاجئين مع عدم امكان عودتهم الى بلدهم الام.

واكد غوتيريش ان "الشرعة العالمية ليست فرصة للدول الاعضاء فحسب بل ايضا للنظام الاممي (بهدف) تبني مقاربة اكثر طموحا لادارة (ملف) الهجرات".

واوضح انه يعتزم اجراء "مشاورات مكثفة حول المقاربة الاممية حيال (ملف) الهجرات طوال العام 2018"، ملاحظا انه بخلاف قضية اللاجئين "فان الامم المتحدة لا تتمتع بقدرة مركزية لادارة الهجرات" وتبقى المقاربة الاممية "مجزأة" في هذا الصدد.

ودعا اخيرا الى خلق توجه "ايجابي" لدى شعوب العالم بازاء قضية الهجرة بهدف التصدي ايضا لكره الاجانب والتمييز على انواعه، مشددا على ان "الهجرات يجب ان تكون فعل امل وليس يأس".

ويقدر عدد المهاجرين في العالم ب258 مليونا يشكلون 3,4 في المئة من التعداد السكاني العالمي.