فرنسا تعلق تكنولوجيا خط المرمى بعد سلسلة أخطاء

جهينة نيوز:

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعليق تكنولوجيا خط المرمى بشكل "فوري"، بعد سلسلة من الأخطاء التي شابت استخدامها، بحسب ما أعلن المدير العام لرابطة دوري كرة القدم ديدييه كييو.

ويشمل القرار كل المباريات التي تقام بإشراف الرابطة، وأبرزها دوري الدرجة الأولى وكأس الرابطة، ويأتي غداة حصول خطأين الأربعاء في مباريات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة.

وقال كييو "لسوء الحظ شهدنا الليلة الماضية خطأين خطيرين في نظام تكنولوجيا خط المرمى، الاول في مباراة اميان وباريس سان جرمان، فلم ينذر النظام حكم المباراة عبر الساعة التي يحملها في يده وجاء احتساب الهدف عبر الاستعانة بالفيديو، والثاني في مباراة انجيه ومونبلييه حين أنذر النظام حكم المباراة عن طريق الخطأ عبر الساعة".

وتابع "ان هذين الخطأين غير مقبولين، خاصة انهما حصلا مباشرة بعدما أبلغنا +غول كونترول+ (الشركة التي تؤمن خدمة هذه التكنولوجيا)"، مشيرا الى ان النظام بحالته الحالية "غير موثوق به".

وحذرت الرابطة الشركة الشهر الماضي من إمكان فسخ عقدها مع بطولة الدوري في حال ظهور أخطاء إضافية.

وستختبر فرنسا ايضا تقنية حكم الفيديو المساعد بدءا من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، على سبيل الاختبار قبل اعتماده في الدوري في الموسم المقبل. ولقيت هذه التقنية التي تختبرها دول عدة، مشاكل وانتقادات أيضا، علما ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يأمل في استخدامها رسميا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.