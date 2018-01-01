اسبانيا تتجاوز الولايات المتحدة وتحتل المرتبة الثانية في السياحة في العالم

جهينة نيوز:

اصبحت اسبانيا في العام 2017 ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، متجاوزة الولايات المتحدة مع دخول 82 مليون سائح اجنبي اليها بارتفاع بنسبة 9% كما اعلن رئيس حكومتها ماريانو راخوي.

وقال راخوي على هامش قمة دول جنوب الاتحاد الاوروبي تمحورت حول الهجرة الاربعاء ان "82 مليون مواطن اجنبي زاروا اسبانيا السنة الماضية بارتفاع بنسبة 9% عن العام 2016 ما ادخل عائدات بلغت 87 مليار يورو بارتفاع بنسبة 12%".

واضاف "لقد اصبحنا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الزوار والدخل بالنسبة للسائح" مشيدا "بالجهد الكبير" لهذا القطاع لكي يصبح اكثر تنافسية.

وهكذا سجلت السياحة الاسبانية رقما قياسيا للسنة الخامسة على التوالي رغم سنة 2017 التي شهدت اعتداءات جهادية في آب/اغسطس في كاتالونيا (16 قتيلا) والازمة السياسية الخطيرة في الخريف الماضي في هذه المنطقة.

وفي تشرين الاول/اكتوبر تراجع عدد السياح بنسبة 5% في كاتالونيا على خلفية التظاهرات الكبرى التي نظمت بعد الاستفتاء حول حق تقرير المصير الذي حظرته مدريد.

وتسبب بطء النشاط الاقتصادي في الفصل الاخير من السنة في كاتالونيا بخسارة 319 مليون يورو في المنطقة كما اعلن اتحاد نقابات القطاع السياحي الاربعاء "اكسلتر" الذي يتوقع ايضا تراجعا بنسبة 8% للوظائف في قطاع السياحة في كاتالونيا في الفصل الاول من عام 2018 حيث بدأ اصحاب الفنادق يتكيفون مع واقع تراجع الطلب.

لكن كاتالونيا تبقى المنطقة التي تسجل اعلى عدد زوار في اسبانيا مع اكثر من 18 مليون سائح بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر بحسب وزارة السياحة.

واوضح الاتحاد في بيان أمس الاربعاء ان اسبانيا بمجملها استفادت من ارتفاع كبير في عدد الرحلات الجوية وخصوصا من اسواق بعيدة مثل الارجنتين (+23% على سنة) وكولومبيا (+21%) وروسيا (+11%) والولايات المتحدة (+10%).

وأكد ان هؤلاء السياح الذين ينفقون عموما اكثر من السياح الاوروبيين (البريطانيون والالمان والفرنسيون) اتاحوا زيادة متوسط العائدات بحسب الزائر بنسبة 1,5% للمرة الاولى منذ عام 2011.

في العام 2016 استقبلت اسبانيا 75,3 مليون سائح لتحل خلف الولايات المتحدة (75,6 مليونا) فيما بقيت فرنسا متصدرة الى حد كبير مع 82,6 مليون سائح بحسب ارقام المنظمة العالمية للسياحة التي ستنشر الاثنين ارقامها الجديدة للعام 2017.

وقدرت وزارة الخارجية الفرنسية في كانون الاول/ديسمبر ان عدد السياح الاجانب في فرنسا عام 2017 يمكن ان يبلغ 88 الى 89 مليون شخص.