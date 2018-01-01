أبو الضهور معركة ضد داعش و النصرة و الحر و التركستاني و التركي

جهينة نيوز

أفادت تقارير إعلامية من مصادر أهلية بأن تنظيم جبهة النصرة الارهابي قام بتسليم عدة مواقع و قرى في ريف إدلب لتنظيم داعش الارهابي و ذلك في محاولة لوقف تقدم الجيش العربي السوري بإتجاه مطار أبو الضهور العسكري

و تأتي هذه التطورات بعد أن نشر تنظيم جيش التركستان الذي يضم في صفوفه المقاتلين الصينيين صور لقوافل عسكرية من مقاتليه الصينيين لمؤازرة النصرة في عطشان و في أبو الضهور و كذلك بالتزامن مع نشر فيلق الشام الارهابي صور لمدرعات تركيا تذهب لموازرة جبهة النصرة, و لكن جميع تلك المؤازرات و القوافل لم تتمكن من وقف عمليات تقدم الجيش العربي السوري الذي كبد الارهابيين خسائر فادحة.

و يذكر أنه في وقت سابق من نهاية العام الماضي كان تنظيم جبهة النصرة يقول انه يخوض معارك مع تنظيم داعش الارهابي في ريف حماه و ادلب يعتقد انها معارك وهمية و ذلك لتتمكن واشنطن من تبيض صورة تنظيم جبهة النصرة الارهابي, و لكن اليوم و مع تقدم القوات السورية أصبح الجيش العربي السوري يقاتل كلا التنظيميين على جبهة أبو الضهور, و ذلك بعد وصول مؤازرات عسكرية جديدة للقوات السورية, و أصبحت النصرة و داعش و الجيش التركي و التركستاني و الحر في خندق واحد يتلقون ضربات القوات السورية.