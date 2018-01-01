أوزومكو يقدم «شهادة اعتراف» بتدمير مخزون ليبيا من الاسلحة الكيماوية

جهينة نيوز:

أشاد المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية أحمد أوزومكو اليوم الخميس ب"الإزالة التامة" لجميع المواد الكيماوية الليبية التي نقلت إلى المانيا في وقت سابق بهدف تدميرها.

جاء ذلك في بيان أصدره أوزومكو خلال احتفال استضافته الحكومة الألمانية بمناسبة تدمير المخزون الليبي من الأسلحة الكيماوية والمقدر ب 500 مليون طن متري.

وعقد الحفل في مرفق تدمير الأسلحة الكيماوية في مدينة (مونستر) الألمانية وقدم خلاله أوزومكو "شهادة اعتراف" من المنظمة الدولية للحكومة الليبية بالتدمير الكامل لجميع مخزونات ليبيا المعلنة من الاسلحة الكيماوية.

وقال أوزومكو إن هذا الحدث "يعد مناسبة تاريخية لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي وهو يبشر بانتهاء عملية نزع الاسلحة الكيماوية في ليبيا".

وأكد الأمين العام للمنظمة أن هذا الاجراء "خطوة اخرى نحو تحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية الاسلحة الكيماوية في القضاء التام والدائم على تلك الأسلحة".

وأشار إلى أن إزالة وتدمير ما يقرب من 500 طن متري من العناصر الكيماوية الليبية "عملية استثنائية تمت بتعاون دولي وثيق".

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد اعتمد في 20 تموز 2016 قرارا يدعو إلى تقديم المساعدة الدولية الضرورية استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني الليبية للمساعدة في تدمير ما تبقى من أسلحة ليبيا الكيماوية خارج البلاد.