إيران تعلن اصابة 5 اشخاص جراء الزلزال الذي ضرب مدينة «سومار»

جهينة نيوز:

اعلنت السلطات الايرانية اليوم الخميس عن اصابة خمسة اشخاص جراء الزلزال الذي ضرب مدينتي (سومار) و(كيلانغرب) بمحافظة كرمنشاه المحاذية للحدود العراقية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) عن حاكم مدينة (كيلانغرب) بالوكالة فرهاد همتي قوله ان الزلزال أسفر عن إصابة خمسة أشخاص والحق اضرارا بعدد من المنازل والمباني الحكومية والتجارية ومزارع تربية المواشي.

واشار همتي الى ارسال فرق اغاثة الى مختلف مناطق المدينة وتوابعها لتقييم الخسائر.

يذكر ان 60 هزة ارتدادية وقعت اليوم في مدينة (سومار) الحدودية مع لعراق اثر الزلزال الذي ضرب المدينة بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب محافظة (كرمانشاه) منتصف شهر تشرين الثاني الماضي وادى الى مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين.