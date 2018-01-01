بوغدانوف يلتقي عودة ويبحث معه التحضيرات لـ«مؤتمر سوتشي» حول سوريا

جهينة نيوز:

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع السفير الأردني في موسكو، أمجد عودة العضايلة، التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الطرفين تبادلا الآراء حول أهم بنود الأجندة الإقليمية، مع التركيز على التسوية السورية في سياق جهود روسيا لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري، المخطط لعقده في 29-30 من هذا الشهر في مدينة سوتشي الروسية، "وكذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد التوتر الناجم عن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

كما أشار البيان إلى أن الجانبين تناولا بعض جوانب العلاقات الروسية الأردنية المتطورة في مختلف المجالات.