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وضعية تظهر سيطرة الجيش وحلفائه على قريتي "أم خان" و "ام العمد قبلي" في ريف حلب الجنوبي الشرقي
الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 12:48 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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