وضعية تظهر سيطرة الجيش وحلفائه على قريتي "أم خان" و "ام العمد قبلي" في ريف حلب الجنوبي الشرقي

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 12:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر سيطرة الجيش وحلفائه على قريتي

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