ريكي مارتن يعلن زواجه رسمياً من حبيبه السوري الأصل

جهينة نيوز:

أعلن الفنان البورتوريكي ريكي مارتن زواجه بشكل رسمي من الرسام السويدي، السوري الأصل، جوان يوسف.

وقال مارتن للصحفيين: "بصفتي الزوج، سنقيم حفلة كبيرة، وسأخبركم بمزيد من التفاصيل في غضون الشهرين المقبلين، وستتألف الحفلة من ثلاثة أجزاء (البروفات والغداء وحفل الغناء).

وتعرف ملك الرقص والغناء اللاتيني مارتن (44 عاما) على جوان (32 عاما) وهو فنان سويدي من أصل سوري، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن وأوضح أنه لا يستطيع تقديم يوسف باعتباره خطيبه، ولكنه يفضل أن يقدمه كزوج، مضيفًا: "هو زوجي، ورجلي".

بدأ مارتن، 46 عامًا، علاقته بـ يوسف، 33 عامًا، عام 2016، وأعلنا خطوبتهما خلال برنامج الين ديجينيريس ، تشرين الثاني الماضي..

يشار إلى أن مارتن شارك هذه البشرى الناس في برنامج المذيعة ألين دي جينيريس، وقال: "ركعتُ على ركبتيّ وأخرجت علبة صغيرة. وبدلا من أن أسال "هل توافق يا جوان على الخطوبة مني"، قلتُ له "أريد أن أخبرك شيئا". فقلت إنني أريد أن أقضي بقية حياتي معه، وسألتُه إذا كان يوافق على الخطوبة مني