بيسكوف: الاتصالات الروسية التركية الإيرانية بشأن سوريا مستمرة وعلى جميع المستويات

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 12:43 | سياسة, محلي

بيسكوف: الاتصالات الروسية التركية الإيرانية بشأن سوريا مستمرة وعلى جميع المستويات

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس أن الاتصالات بين بلاده وتركيا وإيران، حول التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، تجري بشكل دائم وعلى جميع المستويات.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على استدعاء السفيرين الروسي والإيراني في تركيا: "إن عملية تنفيذ الاتفاقيات حول مناطق خفض التصعيد، والانتقال إلى عملية التسوية السياسية، وعلى وجه الخصوص، التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، تتطلب اتصالات دائمة على مختلف المستويات، على مستوى الخبراء وعلى أعلى المستويات وعلى المستويات الأخرى. هذه الاتصالات تجري وبالطبع، سيستمر هذا الحوار الوثيق".

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن وزارة الخارجية التركية، يوم 9 يناير/كانون الثاني، أن الوزارة استدعت سفيري روسيا وإيران. وأفادت الصحيفة أن الوزارة استدعت السفيرين احتجاجا على مزاعم انتهاك الجيش السوري لحدود منطقة خفض التصعيد في إدلب. وذكرت الصحيفة أن تركيا ستطلب من الدبلوماسيين حث السلطات السورية على وقف انتهاك الحدود.


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