الكرملين: الهواجس حول التهديد الروسي للأمريكيين يضر بالولايات المتحدة ذاتها

جهينة نيوز

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهواجس حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، لا تهيء الظروف الملائمة للعلاقات الثنائية ولا للولايات المتحدة ذاتها، كما أنها غير صحيحة ولا أساس لها.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استعداد واشنطن لصد التدخل في الانتخابات القادمة: "مثل هذه الهواجس والمخاوف، تضر ليس فقط بالعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية. إنها تضر بالولايات المتحدة ذاتها، لأنها عندما تصبح فكرة "عالقة" فهي لا تخلق أجواء طبيعية للتطور الاجتماعي".

وأضاف بيسكوف: "يمكننا فقط أن نعرب عن أسفنا لاستمرار هذه الحملة. ونؤكد مرة أخرى، كل هذه المخاوف، وكل الاتهامات بحقنا بالتدخل لا أساس لها وفارغة".