قاعدة حميميم تؤكد أن عمليات الجيش السوري في إدلب تجري وفق اتفاق استانا و ستستمر

جهينة نيوز

قال الناطق الرسمي بإسم قاعدة حميميم الكسندر ايفانوف أن عمليات الجيش العربي السوري و القوات الجوية الروسية في محافظة إدلب هي تكريس لاتفاق استانا الذي قبلت به تركيا.

و نقلت قناة قاعدة حميميم الرسمية عن ايفانوف قوله " على تركيا ان تعي تماماً أن الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يتنافي مع بنود الإتفاق, لقد نصت بنود الإتفاق على عدم اشتمال التنظيمات المتطرفة باتفاقية خفض التصعيد, وقد تعهدنا سابقاً بالقضاء على تنظيم جبهة النصرة في جميع مناطق سوريا خلال هذا العام."

و يذكر أن تركيا تتهم الجيش العربي السوري بخرق اتفاق التهدئة في محافظة إدلب, رغم ان الجماعات الارهابية التي ترعاها تركيا و تسميها معارضة ارهابية معتدلة و عوضاً عن قتال تنظيم هيئة تحرير الشام الارهابي كما نص اتفاق استانا يقوم بعمليات الى جانب التنظيم الارهابي ضد القوات السورية.