تخفيض 5 الاف ليرة من سعر شاشات L E D شركة سيرونيكس

جهينة نيوز

أعلنت الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية «سيرونيكس» عن تخفيض سعر شاشة «L E D» التلفزيونية ذات الجودة العالية قياس 32 التي تنتجها بمقدار 5500 ليرة والتي تباع نقداً وتقسيطاً للعاملين بالدولة.

وأوضح مدير عام الشركة زهير الحسن في تصريح صحفي أن هذا التخفيض جاء تماشياً مع انخفاض سعر الصرف، مبيناً أن سعر الشاشة نقداً أصبح بعد التخفيض 128 ألف ليرة بدلاً من 133,5 ألف ليرة فيما أصبح سعرها تقسيطا 141,4 ألف ليرة بدلا من 147,5 ألف ليرة، وبدفعة أولى 13,4 ألف ليرة وبقسط شهري يبلغ 6400 ليرة على عشرين شهراً.

وذكر أن قيمة إنتاج الشركة خلال العام الماضي وصلت إلى 694,552 مليون ليرة بزيادة نسبتها 145 بالمئة عن عام 2016 مع انتقالها إلى مرحلة الربح لتسجل ربحاً صافياً بعد حسم الضريبة حوالي 76,8 مليون ليرة خلال العام الماضي.

وبيّن حسن أن الشركة بانتظار تنفيذ خط التسهيلات الائتماني لتتمكن من تنفيذ عقدها الموقع مع إحدى الشركات الإيرانية لإنتاج الشاشات التلفزيونية ذات الجودة العالية وبقياسات متعددة تلبي أذواق المستهلكين فيما تخطط لإنتاج الأدوات الكهربائية والالكترونية مثل الريسفيرات والهواتف والانفرترات والمكيفات والمراوح والمكانس الكهربائية بالتعاون مع الشركات الإيرانية عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني كما تتطلع على المدى المتوسط الى تأمين خطوط ومستلزمات إنتاج الكمبيوترات المنزلية واللابتوبات والراوترات وغيرها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ولفت إلى وجود عدة معامل أخرى في الشركة متخصصة بالمنتجات البلاستيكية والستيروبور والمفروشات الخشبية والدارة المطبوعة التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية على الرغم من الظروف الأمنية المحيطة بالشركة.

وذكر مدير الشركة أن سيرونيكس مستمرة بتقديم خدمات ما بعد البيع من صيانة وإصلاح وبيع الشاشات التلفزيونية للمواطنين في كافة المناطق الرئيسية وبأسعار مناسبة.