بالفيديو.. سيطرة الجيش على مناطق جديدة جنوب غرب خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 11:14 | شؤون محلية, أخبار محلية


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