"إسرائيل" تصادق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة

جهينة نيوز

صادقت لجنة البناء والتخطيط العليا "الإسرائيلية" اليوم الخميس، على بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، " فقد صادقت اللجنة على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".

ومن المتوقع أن تعلن "إسرائيل" عن مناقصات لبناء الوحدات السكنية التي صودق عليها، والتي سيبدأ بناؤها بعد الإعلان عن المقاولين الفائزين في المناقصات.