غضب سعودي بعد فتوى للاعبي المنتخب بإفطار رمضان‎!

جهينة نيوز

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، إن لاعبي المنتخب حصلوا على فتوى بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك؛ من أجل استعدادهم للمشاركة في مونديال كأس العالم الصيف القادم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عزت مع مدرب المنتخب الجديد، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، قال إن الرخصة الشرعية تأتي نظرا لأن المعسكر الذي سيعقده الأخضر سيشمل تدريباته، وستكون ذات مستوى عال يتطلب جهدا مضاعفا.

وأبدى مغردون سعوديون اعتراضهم على تصريحات عزت، قائلين إن لعب كرة القدم لا يعدّ من الضرورات التي تبيح الإفطار في نهار رمضان.

وأوضح ناشطون أن بعض لاعبي المنتخب الجزائري واجهوا المنتخب الألماني في الدور الثاني في مونديال 2014 وهم صائمون، رغم حصولهم على فتوى رسمية تبيح لهم الإفطار.

وطالب ناشطون الحكومة السعودية بالتدخل، وعدم المساس بثوابت الدين الإسلامي، وفق قولهم.

المصدر: عربي 21