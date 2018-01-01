أبراج يوم الخميس 2018/1/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١١/١: يتميز بالشجاعة والكتمان والغموض والكبرياء العصبية القيادة والتفرد، تاثيراته بالحياة عنده مزاجية وتردد وبسبب ردة فعله مرتبطة بالاخرين نجد عنده افكار جديدة، محط اعجاب الاخرين، سنة واعدة على النفقات والمطلوب دراسة منضبطة على الخطط والمشاريع، ربح وخسارة وردة فعل على صعيد قصة عائلية تؤدي إلى مشاكل بشأن عقار، انتبه لصحتك، سمة مناسبة لتحاور وتاخذ قرار مهم، سفر وخطوات عملية مهمة لا تمنح ثقتك لكل من يحيط فيك لا نلبي طلبات الاصدقاء بامور مالية انتبه من عملية غدر، تحمل لك زواج وانجاب اطفال

الحمل: مشغول بمشاورات لتعقد مفاوضات حول أمور مالية مشتركة تجنب الاسلوب العنيف حتى لا تصطدم آرائك بآراء الاخرين، تواجه معارضة ورفض حول امور تتعلق بقرض او قسط او فواتير، مسموح لك بالنقاش حول النجاح لا تتراجع أمام أي ضغط، تنشغل بشخص من محيطك بشان صحي او فواتير او مرافقة مريض

الثور: ركز على الشراكو ووضح وجهة نظرك، تعتذر بسبب موقف سلبي، حاول طلب النصيحة وتجنب الاجواء الصاخبة، بما ان القمر ببرج العقرب انتبه من تسرع وانفعال، طباعك تسبب العدائية والاستفزاز، لا تمش عكس التيار، اصغ للاخرين وخاصة الشركاء

الجوزاء: حاول تنظيم جدول اعمالك بدقة حتى لا تهمل بعض الواجبات لان مسؤوليات كثيرة ستتداخل ببعضها، انه اعمالك باكرا وكن جاهزا للامور الطارئة، وقتك ثمين جدا لا تماطل على الرغم من ركود الظروف المعنوية قد تفرح لبعض الامور التي فيها عمل، راعي وضعك الصحي، تراكم اعمالك

السرطان: حاول ان تبتسم، تشعر بالامان والارتياح، فترة جيدة للمصالحة، لا تبعد المسافة بينك وبين الشريك، حاول فتح ابواب جديدة لان نهارك فيه فرصة للتلاقي والحب واذا كنت تحب ان تسهر وتمرح فاليوم مناسب للسهر والمرح، صوتك مسموع دعوات لقاءات وبما انك من الناس المحظوظين بامكانك ان تحدد السهرة ويكون صوتك مسموع

الأسد: نظرا لحساسيتك المفرطة ينتقدك المجتمع او المحيط او تتصرف ضد طبيعتك وهذا يحبطك لان نهارك يدور حول مطالبة توضا عن المجاهرة بخصوص اعطال وتصليحات، قصة عائلية قدم لها دعم معنوي، واذا توفرت الظروف المناسبة فالعائلة وقفت لجانبك وساعدتك، تسمع خبر مهم، حاول ان تكون هادئ

العذراء: يوم جميل وداعم، الأضواء مسلطة على مجرى امورك والتنقل وانت قادر على التكيف مع كل الظروف، انت منافس قوي لتحصد المال، زوار بطريقة مفاجئة تخوض مفاوضات عن طريق اتصال، سفرة قصيرة تتصرف بسرعة لان نهارك يساعدك على السرعة، تبرع بإدارة اعمالك كخبير مشاريع، انت أساس ومهم ودافع لمن هم حولك

الميزان: تتحايل على الاخرين، لديك ثقة كبيرة بنفسك لانها عامل اساسي بتوازنك لذلك تسعى للسكينة عبر ضمانات مادية، براهين مطمئنة فرصة مالية ممتلكات لا تبذر الاموال لان الظروف المحيطة بك ناشطة، انت مصمم على النجاح ولا يستطيع احد على الوقوف في وجهك، حافظ على مالك لانك إما ستدفع او ستستلم

العقرب: قادر على طرح أفكارك تتمتع بصحة جيدة، مشاعرك بتوقد دائم فائق الحساسية وتشعر انك تتصرف ضد طبيعتك بسبب القمر ببرجك وهذا يزعج الاخرين بسبب القوة والسيطرة ولانك اجتماعي ولطيف يساعدك يومك وتكون جريء وتظهر قدراتك وتميزك للاخرين.

القوس: تجنب اي قرار لان فترتك مخيبة للآمال والتوقعات حاول البحث عن صديق او حليف وتعالج مواضيعك بهدوء وتصحح انطباعاتك، توتر وتعب ومناعتك خفيفة، حاولةان تحكي سرك لصديق مقرب او حليف مقرب يفهمك.

الجدي: تطل بيوم واعد لطيف مترفع عما يخص الغير قدراتك ومهاراتك تطور حدودك العملية، تدور الامور باتجاه الاصدقاء ترتاح، لقاءات مثمرة تسمع خبر وتكون فرح بالدعم، نهار اجتماعي

الدلو: لا تتأخر ولا تستخف بالواجبات، الاضواء مسلطة عليك تشعر بضغط ورغبة بالتنقل من مكان لمكان، هذا امتحان لك، تمالك أعصابك اليوم غير ملائم للاكتئاب، الحركة شعارك وتكون مع مسؤولين او غرباء، يوم للمفاجآت نظرتك للحياة تمنعك من الانتفاض،

الحوت: القمر ببرج صديق لك وهذا الشيء يدعم كل خطواتك ويكون وضعك جيد وخطوط عريضة على مختلف الاصعدة من النشاطات والاتصالات والسفر واللقاءات الايجابية، كن صبور وردة فعلك تكون لطيفة لانك ستروج لاعمالك وتستقبل زوار، اوراق ومعاملات تسير بها