157 مليار ليرة خسارة كهرباء ريف دمشق خلال الأزمة

جهينة نيوز:

أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أن القيمة الإجمالية للأضـرار التي لحقت بممتلكــات كهرباء الريف منذ بداية الحرب بلغت نحو 157 مليار ليرة.

وفي تقرير لها أوضحت الشركة أنها طالت الممتلكات العامة والأبنية والتجهيزات الكهربائية والبنى التحتية، مؤكدة أنها نفذت معظم المشاريع الواردة في خطتها الاستثمارية للعام الماضي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 163 مركزاً تحويلياً جديداً منها أرضية وأخرى هوائية موزعة على مختلف مناطق الريف الآمنة.

ولفتت إلى أنه تم توسيع استطاعة ما يقارب 44 مركزاً تحويلياً عبر التنسيق مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لمعالجة الحمولات الزائدة على الشبكة نتيجة تضاعف الاستهلاك.

وبالنسبة لتركيب العدادات قالت الشركة أن محافظة ريف دمشق ركّبت أكثر من 12,5 ألف عداد.