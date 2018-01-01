قطر تعلن استعدادها لبحث الخلافات مع مصر

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن بلاده "على أتم الاستعداد" لبحث الخلافات مع مصر.

وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن هناك من يعطل أي "محاولات لرأب الصدع".

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لبرنامج "الحقيقة" في تلفزيون قطر الرسمي، مساء الأربعاء، كشف فيها لأول مرة عن محاولة قام بها الأمير محمد بن سلمان، إبان كان وليا لولي العهد السعودي (ولي العهد حاليا)، لحل الخلافات القطرية المصرية، دون أن يكملها.

وردا على سؤال حول العلاقات مع مصر، قال وزير خارجية قطر: "مصر منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 تمر بمرحلة حساسة، ونحن نقدر مصر كدولة عربية مركزية، لها دور قيادي بين الدول العربية، ونقدر خيارات الشعب المصري، مهما كانت تلك الخيارات وليس لنا أي تدخل فيها".

وأردف: "ولكن حدثت بعض الخلافات في 2013 بعد إزاحة محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر)، وهذه الخلافات تمت محاولات للتعاطي معها لتجاوزها ولم تنجح، وكان هناك فتور في العلاقات".

وأوضح الوزير القطري أنه "كانت هناك محاولات خلال مناورات رعد الشمال في حفر الباطن (شمال شرقي السعودية ـ مارس / آذار 2016)، اجتمع الأمير (تميم بن حمد) مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بحضور الأمير محمد بن سلمان".

وبين أن بن سلمان قال إن "السعودية تريد تقريب وجهات النظر بين قطر ومصر، وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الخارجية لوضع الخلافات على الطاولة ومناقشتها ومحاولة حلحلتها، ولم تدع المملكة لأي اجتماع ثلاثي".

وأضاف: "وصار تواصل مع المسؤولين في مصر، وقالوا لنا نحن ننتظر أن تكون هناك دعوة من المملكة، ونحن أوصلنا الرسالة، إننا مستعدون في قطر إذا كان هناك أي مناسبة لبحث الخلافات، فنحن على أتم الاستعداد".

وتابع: "في كل مرة تكون هناك محاولات لرأب الصدع لا نرى أن الجهود تساعد في حلها، بل على العكس نرى تعطيلا لهذه الجهود"، دون أن يحدد من يقف خلف تعطيل تلك الجهود.