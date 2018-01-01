التحالف السعودي يعترف: الصواريخ اليمنية وصلت لأهدافها و طائرته لم تسقط لخلل فني

جهينة نيوز

اتهم "التحالف السعودي"، اليوم الأربعاء، "أنصار الله" بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على المدن السعودية, دون أن يعرض فيديو واحد يؤكد مزاعمه في حين صفحات الأنترنيت تحوي آلاف المشاهد لجرائم التحالف السعودي في اليمن.

قال المتحدث باسم "التحالف السعودي" تركي بن صالح المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "جماعة أنصار الله أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على المدن السعودية"، متهما الجماعة باتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

وقال "الجماعة أطلقت 87 صاروخا باليستيا على المدن السعودية مما ألحق عدة خسائر واضحة في الشوارع". و كان في وقت سابق قال أنه إعترض جميع الصواريخ الباليستية و لم يصل اي صاروخ الى هدفه.

واتهم "التحالف العربي" بعض الأطراف الإقليمية بتقديم تكنولوجيا متقدمة لجماعة "أنصار الله" تسبب بإسقاط الطائرات في أول إعتراف بسقوط طائرة سعودية بنيران اليمنيين بعد أن كان يزعم أنها سقطت لخلل فني.