قرار باكستاني جريء بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع امريكا

جهينة نيوز:

قررت الحكومة الباكستانية وقف كل أشكال التعاون العسكري و الاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لما ذكره وزير الدفاع الباكستاني.

و خلال محاضرة لوزير الدفاع الباكستاني خارم داستجر خان في معهد الدراسات الاستراتيجية في اسلام اباد يوم امس انتقد سياسة الولايات المتحدة الامريكية التي تستخدم باكستان كـ كبش فداء جراء فشلها في أفغانستان رغم إنفاقها مليارات الدولارات.

و أضاف وزير الدفاع الباكستاني " لقد علقنا التعاون الكامل لوزارة الدفاع و اداراة المخابرات" و أضاف لن نضع ثمناً لتضحياتنا.

و أضاف ان باكستان لن تسمح بأي تداعيات للحرب الافغانية على اراضيها في اشارة لعمل الطائرات الامريكية بدون طيار التي كانت في سنوات سابقة تنتهك السيادة الباكستانية بشكل يومي.

هذا و جاء القرار الباكستاني بعد قرار امريكي بتعليق المساعدات العسكرية الامريكية لباكستان, و يذكر أن التوتر بدأ مع اعلان واشنطن رفضها دفع تعويضات لباكستان قدرها 900 مليون دولار كتعويض عن عمليات مكافحة الارهاب التي كانت تقوم بها باكستان نيابة عن الامريكي ضمن اتفاقات مسبقة.