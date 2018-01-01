سيرونيكس تخفض أسعار شاشات “إل إي دي” التلفزيونية

جهينة نيوز:

أعلنت الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” عن تخفيض سعر شاشة “إل إي دي” ذات الجودة العالية “قياس 32 بوصة” بمقدار 5500 ليرة والتي تباع نقدا وتقسيطا للعاملين بالدولة.

وأوضح مدير عام الشركة زهير الحسن في تصريح لمندوب سانا ان “هذا التخفيض جاء تماشيا مع انخفاض سعر الصرف” مبينا أن سعر الشاشة نقدا أصبح بعد التخفيض 128 ألف ليرة بدلا من”133500″ ليرة فيما أصبح سعرها تقسيطا “141400” ليرة بدلا من”147500″ بدفعة أولى”13400″بقسط شهري يبلغ”6400″ ليرة على عشرين شهرا.

وكشف الحسن عن قيام الشركة بافتتاح مركز صيانة جديد بمدينة حمص في حي وادي الذهب دوار مساكن الشرطة بعد توقف مركزي الصيانة والبيع في المدينة لعدة سنوات منذ بداية الأزمة بسبب تدميرهما من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ليقوم هذا المركز الجديد بتقديم جميع أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة التلفزيونية وبيع الشاشات التلفزيونية للمواطنين.

وأشار الحسن إلى سعي الشركة حاليا لتأمين مركز صيانة وبيع للشاشات التلفزيونية في منطقة القطيفة بالتعاون مع مجلس المدينة والفعاليات فيها لتخديم المواطنين في المنطقة ومحيطها.

ووصلت قيمة إنتاج الشركة خلال العام الماضي2017 بحسب الحسن إلى “552ر694” مليون ليرة بزيادة نسبتها 145 بالمئة عن عام 2016 مع انتقالها إلى مرحلة الربح لتسجل ربحا صافيا بعد حسم الضريبة نحو 8ر67 مليون ليرة خلال العام الماضي.

وبين الحسن أن الشركة بانتظار تنفيذ خط التسهيلات الائتماني لتتمكن من تنفيذ عقدها الموقع مع إحدى الشركات الإيرانية لإنتاج شاشات تلفزيونية ذات جودة عالية وبقياسات متعددة تلبي أذواق المستهلكين فيما تخطط لإنتاج الأدوات الكهربائية والالكترونية مثل الريسفيرات والهواتف والانفرترات والمكيفات والمراوح و المكانس الكهربائية بالتعاون مع الشركات الإيرانية عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني مشيرا إلى أن الشركة تتطلع على المدى المتوسط إلى تأمين خطوط ومستلزمات إنتاج الكمبيوترات المنزلية واللابتوبات والرواترات وغيرها من الأجهزة الكهربائية والالكترونية.

ولفت الحسن إلى وجود عدة معامل أخرى في الشركة متخصصة بالمنتجات البلاستيكية والستيروبور والمفروشات الخشبية والدارة المطبوعة التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بالرغم من الظروف الأمنية المحيطة بالشركة مؤكدا أن سيرونيكس مستمرة بتقديم خدمات ما بعد البيع من صيانة وإصلاح وبيع الشاشات التلفزيونية للمواطنين في جميع المناطق الرئيسية وبأسعار مناسبة.

المصدر SANA