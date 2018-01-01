إيران تنفي مزاعم استدعاء الخارجية التركية للسفير الايراني بخصوص ادلب

جهينة نيوز

نفى مصدر دبلوماسي إيراني استدعاء الخارجية التركية للسفير الإيراني لدى أنقرة بسبب هجمات الحكومة السورية على مناطق خفض التصعيد في إدلب.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن مصدر دبلوماسي إيراني نفى الأخبار المتداولة عن استدعاء وزارة الخارجية التركية للسفير الإيراني، وقال: "أجرى السفير الإيراني إبراهيم طاهريان لدى تركيا، اليوم الأربعاء، محادثات مع المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية التركية".

وكانت وسائل إعلام تركيّة زعمت أن السفير الإيراني لدى أنقرة الذي تم استدعائه مساء أمس الثلاثاء لبحث تطورات عمليات عسكرية تقوم بها الحكومة السورية على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، قد حضر الى مقر وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء.