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مشاهد من استعادة الجيش بلدتي الشاكوسية والرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي
الأربعاء, 10 كانون الثاني 2018 الساعة 13:05 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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جهينة نيوز:
الجيش السوري يستعيد بلدتي الشاكوسية والرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي
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