مشاهد من استعادة الجيش بلدتي الشاكوسية والرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي

الأربعاء, 10 كانون الثاني 2018 الساعة 13:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:
الجيش السوري يستعيد بلدتي الشاكوسية والرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي

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