انفجار على متن الناقلة الإيرانية المشتعلة في بحر الصين الشرقي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل الصينية، الأربعاء، أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط الإيرانية، التي اصطدمت بسفينة لنقل الحبوب بعد أن حاولت أطقم الإنقاذ استخدام الرغاوى لإخماد النيران.

وأوضحت أن الانفجار وقع حوالي الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي اليوم، وأن سفن الإنقاذ اضطرت للتراجع لتصبح على بعد مسافة آمنة بعد أن وقع الانفجار.

وأعلنت وزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أن النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط لنحو شهر.

واصطدمت الناقلة "سانتشي"، التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بالسفينة "سيإف كريستال"، التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي، مساء السبت الماضي.

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة، ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.