نرارباييف: اجتماعات أستانا حول سورية أحد أهم الأحداث السياسية العام الماضي

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أن إطلاق اجتماعات استانا حول سورية عام 2017 كان أحد أهم الأحداث السياسية.

وقال نزارباييف اليوم خلال مراسم تقبله أوراق اعتماد سفراء العديد من الدول لدى كازاخستان إن بلاده باتت تحتل مركزا نشطا في الساحة الدولية وهذا يسمح لنا بالمساهمة بشكل خاص في حل اكثر المشاكل الحالية العالمية والإقليمية وتعزيز المسائل المتعلقة بالاستقرار والأمن وحوار الحضارات.

وعقدت بالعاصمة الكازاخية العام الماضي 8 جولات من المحادثات حول سورية كان آخرها الشهر الماضي حيث جددت الدول الضامنة في بيان صدر في ختام الاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الأراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة كما أعلنت عزمها التعاون بشكل وثيق للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بين الـ 29 والـ 30 من شهر كانون الثاني بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.