عصابة للإتجار بالبشر تتخفى تحت عنــوان: «مـريض بحاجـة إلى كليــة»

جهينة نيوز:

كشفت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية تمكنها من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية مؤلفة من أربعة أشخاص، وهم المدعوون (أ . ع) و(م . إ) و(م . ن) و(ز . ي)، وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه (أ . ع) بإقدامه على بيع إحدى كليتيه للمقبوض عليه (م . إ) مقابل مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية، إلا أنه تعرّض لعملية احتيال ولم يأخذ سوى مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية على دفعات، بينما اعترف المقبوض عليه الآخر بحصوله على الكلية مقابل مبلغ خمسة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة سورية.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه (م . ن) اعترف بإقدامه على احتجاز المذكور قبل إجراء العملية بالاشتراك مع شخص متوارٍ، ولعبه دور الوسيط بين الطرفين مقابل مبلغ مليون ليرة سورية كعمولة له، وأنه كان يقوم بلصق إعلانات على جدران الأبنية في مدينة دمشق مدوّن عليها رقمه وعبارة (مريض بحاجة إلى كلية) ويمارس مهنة (السمسرة) في بيع الكلى البشرية مقابل المنفعة المادية.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه (ز.ي) اعترف بقيامه بالاشتراك مع أشخاص آخرين على تسريع إجراءات التحاليل اللازمة لمرضى الكلى مقابل مبالغ مالية.

ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وكشف جميع ملابسات القضية ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وذكرت مصادر طبية مطلعة لـ«تشرين» أن ثمة سوقاً سوداء للكلى، حيث يتراوح سعر الكلية بالسوق السوداء بين (مليون وثلاثة ملايين ليرة)، أما تكلفة العملية في المشافي الخاصة أيضاً فتتراوح ما بين مليون إلى مليوني ليرة ، منها أجرة الطبيب 300 ألف وأجرة الجراح 300 ألف والباقي أجور المشفى، وقدر طبيب تكلفتها خارج سورية من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة.

أما التحاليل فتتراوح تكلفتها بين 200 -300 ألف ليرة، أيضاً تقدمها المشافي العامة مجاناً لكنها تشترط أن يكون المتبرع قريباً من الدرجة الأولى، أما الدواء والذي يستمر مدى الحياة، فهو يصرف مجاناً من وزارة الصحة.