2.079 مليار ليرة اعتمادات الخطة الاســتثمارية للصنـــاعات الغـــذائية

جهينة نيوز:

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حصلت صحيفة «تشرين» على نسخة منه أن قيمة اعتمادات الخطة الاستثمارية لعام 2017 في المؤسسة المذكورة وصلت إلى 2.079 مليار ليرة موزعة على كل من مشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع المباشر بها والمشاريع الجديدة.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس ناصيف الأسعد لـ«تشرين» أن قيمة الاعتمادات المخططة لمشاريع الاستبدال والتجديد بلغت 1,245 مليار ليرة في حين وصل الإنفاق الفعلي إلى ما يقارب 71 مليون ليرة، و- حسب الأسعد تركز الإنفاق على شركات الكونسروة وألبان حمص وعنب السويداء, أما الشركة العامة لتعبئة المياه فتم إعطاء المباشرة لجزء من مشاريعها الاستثمارية وبقي الجزء الآخر قيد استكمال إجراءات التعاقد ومن المتوقع أن يكون التنفيذ 100%.

وفيما يخص المشاريع المباشر بتنفيذها أوضح الأسعد أن قيمة الاعتمادات المخططة لها بلغت 232 مليون ليرة منها 230 مليوناً لمشروع توسيع خط تعبئة المياه في وحدة تعبئة مياه السن، إضافة لمشروع مخرج توتر في وحدة مياه بقين وذلك باعتماد قدره 100 مليون ليرة.

وفيما يخص المشاريع الجديدة بيّن ناصيف أن الاعتمادات المخططة لها بلغت 602 مليون ليرة ومنها مشروع معمل عصائر طبيعية في الساحل.