الدولار يتراجع مقابل الين لأدنى مستوى في 6 أسابيع

جهينة نيوز:

تراجع الدولار الأمريكي بدرجة أكبر إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الأربعاء بعدما أثار تحرك بنك اليابان المركزي لخفض مشترياته من السندات الحكومية في الجلسة السابقة تكهنات بشأن تخفيف التحفيز النقدي الضخم.

ونزل الدولار 0.7 بالمئة إلى 111.765 ين وهو أدنى مستوى منذ أول ديسمبر كانون الأول وبعدما تراجعت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء عندما خفض بنك اليابان حجم مشترياته في عمليات البيع المعتادة في تعديل طفيف للسياسة النقدية.

وصعد الين مقابل عملات أخرى مثل اليورو حيث ارتفع 0.5 أمام العملة الأوروبية.

ويلقي ضعف الدولار الضوء على هشاشة العملة الأمريكية تجاه تحركات البنوك المركزية الأخرى لتطبيع سياساتها النقدية وهو ما بدأ في 2017 وسيظل مؤثرا على الدولار في 2018.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، 0.2 بالمئة لكنه ظل أدنى من 1.20 دولار لليورو.

رويترز