«هيت» يفوز على «رابتورز» بالثانية الأخيرة في الـNBA

الأربعاء, 10 كانون الثاني 2018 الساعة 10:47 | رياضة, كرة السلة

«هيت» يفوز على «رابتورز» بالثانية الأخيرة في الـNBA

جهينة نيوز:

سجل وين إلينغتون رمية قاتلة قبل 0.3 ثانية على النهاية، ليمنح ميامي هيت فوزا مثيرا 90-89 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الثلاثاء.

ومنح ديمار ديروزان التقدم لرابتورز بعدما تابع كرة أهدرها بنفسه قبل 3.1 ثانية على النهاية، لكن إلينغتون رد برمية ثنائية انتزعت الانتصار لهيت.

وواصل هيت نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وحقق فوزه الخامس على التوالي.

وساهم غوران دراغيتش أيضا في انتصار هيت بعدما سجل 24 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة وأضاف زميله بام أديبايو 16 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، فيما أحرز إلينغتون 15 نقطة وحسن وايتسايد 13 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

وفي المقابل أحرز ديروزان 25 نقطة لرابتورز لكن ذلك لم يكن كافيا لمواصلة مسيرة الانتصارات التي توقفت بعدما فاز الفريق في خمس مباريات متتالية.


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