أبراج يوم الأربعاء 2018/1/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١٠/ ١: مفعم بالنشاط والذكاء الحاد حالم باولاده وحالم بأهله يحب العالم اجمع ولكن ليس لديه حظ من اصدقائه يعرف كل ما يدور حوله اينما يوجد يوجد الخير والعطاء جريء ومتكلم روحانياته رائعة يملك الحاسة السادسة في حياته، تنقلات وتهيأ لك الاجواء المناسبة

الحمل: قراراتك ناجحة وحكيمة وتنظر للامور بطريقة مختلفة للامور وتحصل على بعض المدخول وتساعد أحد من معارفك او تحدث تغييرات جذرية واحتمال تضطر لسداد ديون واستحقاقات مالية وفواتير وتقوم بادخال تحسينات على وضعك المادي، اليوم جيد انتبه لصحتك وكن حذرا

الثور: تجد نفسك امام بعض المعاكسات تدفعك لتكون هجومي وعصبي، راجع نفسك وارم كل الأشغال وراء ظهرك، تقيم حوار عميق مع الشركاء بهدف إزالة خلافات معينة وقد يكون لديك ظهور جديد ولا مانع من تعزيز العلاقة مع الشريك العاطفي، عنوان نهارك شراكة

الجوزاء: نهارك يحمل ازدحام في جدول اعمالك يوم واعد على صعيد مهني تضطر للقيام به ويصعب تأجيله مما يسبب انعكاس سلبي وتشعر انك خاضع لتوقيت صارم مما يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، كثرة العمل تسرق منك لحظات سعادة لذلك اطلب مساعدة وابدا نظام غذائي ونظم نهارك لانه يحتاج للراحة

السرطان: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي اليوم ان تفكر وترغب بأشياء حتى تجد الأبواب مفتوحة على صعيد اجتماعي او مالي، تتذوق طعم السعادة وتلمس اهتمام بلقاءات مسلية، وعلاقات مميزة مع اولاد، يوم محظوظ، قصة تتعلق بالصوت المسموع وطلة مميزة على الجمهور

الاسد: منهمك ومتعب بمشاغل عائلية وعقارية يتكلم بالمعلومات ويكتشف حقائق مخفية، يزيد مجرى الانتقاد، انتبه من أحداث تجعلك في مواجهة مع عائلتك على صعيد العمل، تبحث عن الراحة ولا تجدها، تتحرر من القيود إذا طلبت مساعدة من عائلتك ولكن تظهر بعض الاعطال والتصليحات وتعيد النظر ببعض الارتباطات او تشعر ببرودة من افراد العائلة فلا يستجيبون لطلباتك، عدم الاستعجال هو ما يفيدك

العذراء: توظف طاقتك ايجابيا مما يعود عليك بمردود يضاهي جهدك ، تمسك بزمام الامور وتطورات وتنقلات لا تلتزم باي شيء لم تعمل عليه دراسة جيدةلا تعمل، حاول تعزيز موقعك خطوة بخطوة، حاول الوصول إلى أهدافك، انت نشيط اليوم، نهارك يحمل أخبار جيدة

الميزان: رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة وتقوم بتتطوير مجالك المالي، احتمال تشعر بالارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات لكن تلاحظ ان عدد من الفواتير تنهال عليك، او يأتيك إعانة غير متوقعة، العنوان الاساسي تقف المصاريف بالمرصاد تصرف بتكتم وانتبه من الصرف والسرعة

العقرب: القمر ببرجك يحمل لك تقدير واهتمام وتعزز علاقتك مع الاخرين وتصحح اخطاء، تبدو نشيطا واكثر حيوية في اعمالك العالقة وتكون متالقا بين الناس وبإمكانك قول الحقائق كما هي، نشاط وطاقة وصحة وحسم لبعض القضايا، لا تضخم الامور وكن بحجم المسؤولية، تغير شيء بشكلك

القوس: مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم أشباح القلق، تاخذ قرار متسرع وتندم عليه فيما بعد لان تخمينك آني ووقتي، تحتاج لسند قوي التزم بالاولويات ولا تستسلم للاحباط، نهار بطيء ويحمل نميمة وحسد

الجدي: حضورك مرغوب دعوات عديدة وبعضها يكون غير منتظر تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة وتعطي البعض منها اهمية تفوق توقع الاصدقاء يكفي ان تطمئن الاصدقاء على محبتك لانك ستقوم باتصالات من وقت لاخر ولتسمع نصائح وتحصل على امنية من خلالهم، وجه جديد تلتقي به اليوم او صديق قديم لم تره منذ فترة

الدلو: اليوم يرتكز اهتمامك على تدعيم مكانتك الشخصية وخاصة بالعمل أمام المعنيبن كن حذرا من بعض الاشخاص الحاقدين الذين يحاولون النيل من مكانتك، تقبل النصائح لتتخطى الازمات في عملك، حتى تساهم بإنجاز يجب ان تكون هادئا، ينجذب طرف آخر لك، كن ديبلوماسي مع الاصدقاء والمسؤولين لانك تحت الاضواء اليوم

الحوت: نشاط وأفكار رائعة تدافع عن أفكارك جاهدا لتثبت وجهة نظرك في امور تتعلق إما بالحياة الاجتماعية او العمل، تزداد رغبتك بان تقوم باسفار واتصالات بعيدة، مقابلاتك ناجحة وتسجل وقفة جديدة على صعيد قانون او شيء شخصي او استقبال او توديع