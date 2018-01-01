المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية ناجحة جنوب نابلس

الثلاثاء, 9 كانون الثاني 2018 الساعة 22:46 | سياسة, عالمي

المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية ناجحة جنوب نابلس

جهينة نيوز

نفذت المقاومة الفلسطينية عملية تعتبر نظيفة حدث فيها إطلاق نار و إنسحب المقاتلون الفلسطينيون بسلام جنوب مدينة نابلس بعد تنفيذ العملية بنجاح.

و أفادت وسائل إعلام العدو عن مقتل المستوطن رزئيل بن ايلانا الذي قتل في عملية إطلاق النار التي نفذتها المقاومة جنوب نابلس مساء اليوم.

و كان المستوطنون قد حاولوا اقتحام اكثر من بلدة في قضاء نابلس و إعتدوا على المنازل في بلدة عصيرة القبلية و كذلك الامر في بلدة بورين و بلدة صرة و بلدة قضاء تل التي إقتحمها الجيش الصهيوني و تشهد مواجهات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا