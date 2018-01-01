المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية ناجحة جنوب نابلس

جهينة نيوز

نفذت المقاومة الفلسطينية عملية تعتبر نظيفة حدث فيها إطلاق نار و إنسحب المقاتلون الفلسطينيون بسلام جنوب مدينة نابلس بعد تنفيذ العملية بنجاح.

و أفادت وسائل إعلام العدو عن مقتل المستوطن رزئيل بن ايلانا الذي قتل في عملية إطلاق النار التي نفذتها المقاومة جنوب نابلس مساء اليوم.

و كان المستوطنون قد حاولوا اقتحام اكثر من بلدة في قضاء نابلس و إعتدوا على المنازل في بلدة عصيرة القبلية و كذلك الامر في بلدة بورين و بلدة صرة و بلدة قضاء تل التي إقتحمها الجيش الصهيوني و تشهد مواجهات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.