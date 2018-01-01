متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل في اثينا

جهينة نيوز:

اقتحم متظاهرون يونانيون اليوم الثلاثاء، مقر وزارة العمل في العاصمة اثينا، للاحتجاج على مشروع قانون بشأن إجراءات التقشف التي يطالب بها دائنو اليونان الأجانب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى الطابق الثامن بالمبنى، ودخلوا إلى مكتب وزيرة العمل "إيفي اتسيوغلو" حينما كانت متواجدة فيه.

وزادت حدة النقاش بين المحتجين والوزيرة، فيما كان من اللافت غياب عناصر الشرطة خلال الحادث.

وطالب المحتجون من الوزيرة "اتسيوغلو" سحب مشروع القانون، فيما رفضت الأخيرة طلب المتظاهرين.

وعقب انهاء المتظاهرين نقاشهم مع الوزيرة، خرجوا من مبنى الوزارة.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية، المشروع إلى البرلمان اليوم، لمناقشته والتصويت عليه.

وفي 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان والدائنين الأجانب توصلوا إلى اتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة.