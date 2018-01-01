قلة النوم وزيادته تسبب اضطرابات القلق والاكتئاب

جهينة نيوز:

كشَفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بنغهامتون الأميركية أنّ النوم أقلّ من 8 ساعات ليلاً يمكن أن يزيد مخاطرَ الإصابة بالتفكير السلبي المتكرّر الذي يرتبط باضطرابات القلق والاكتئاب.

وطلب الباحثون من مجموعة مشاركين ناموا ساعات أقلّ أو أكثر من 8 ساعات ليلاً، النظرَ إلى عددٍ من الصور المختلفة التي تُحفّز الاستجابات العاطفية.

وتتبَّعوا حركات عيون المشاركين، ووجَدوا أنّ انخفاض ساعات النوم ليلاً عن الـ 8 يَرتبط بصعوبة في تحويل انتباه الشخص بعيداً عن المعلومات السلبية.

وأضافوا أنّ النتائج تشير إلى أنّ عدم حصول الإنسان على كفايته من النوم ليلاً يَجعل الأفكارَ السلبية تتداخَل في حياته، ويتعزّز لديه الشعور باضطرابات مِثل القلق والاكتئاب.

وأشار الفريق إلى أنّ نتائج الدراسة يمكن أن تُمكّن خبراءَ عِلم النفس من معالجة مرضى القلق والاكتئاب عن طريق تعزيز عدد ساعات النوم للمرضى ليلاً، ما يساهم في طردِ الأفكار السلبية لديهم.

ولفتَ إلى أنّ قلّة عددِ ساعات النوم لا ترتبط وحدها بالمشاعر السلبية، بل إنّ زيادة فترة النوم عن 8 ساعات أيضاً يرتبط بالأعراض ذاتها، لذلك يُفضَّل الحصول على القسط الكافي من النوم ليلاً دون زيادة أو نقصان، للوقاية من اضطرابات القلق والاكتئاب.