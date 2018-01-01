الجيش اليمني يفجر مفاجأة عبر الإعلان عن منظومة دفاع جوي جديدة

جهينة نيوز

أعلنت القوات الجوية والدفاع الجوي في اليمن اليوم الثلاثاء عن إدخال منظومة صواريخ جديدة أرض جو إلى أرض المعركة على الرغم من تعرضها للتدمير ومحاولة إخراجها عن الخدمة من قبل قوى العدوان ورموز الخيانة والعمالة, بحسب بيانها الذي نقلته قناة المسيرة.

وأكدت القوات الجوية والدفاع الجوي أنها أصبحت بعون الله أقوى وأقدر على المواجهة والتصدي لسلاح الجو المعادي.

وكشفت في بيان لها أن هذه المنظومة مطورة محليا بخبرات وطنية بحتة واستطاعت إسقاط طائرة حربية معادية من طراز تورنيدو في أجواء صعدة وإصابة طائرة أخرى من طراز اف15 في سماء العاصمة صنعاء.

وجددت القوات الجوية والدفاع الجوي العهد بمضاعفة الجهود على كافة المستويات وبكل الوسائل الممكنة ومواصلة التطوير حتى تتحقق القدرة الوطنية الواجب امتلاكها لمواجهة العدوان الغاشم بما يجعل المعتدي يدفع ثمن حماقته وتطاله قدراتنا الدفاعية بفاعلية واقتدار.

وقالت في بيانها بأن ما نمتلكه ونسعى لامتلاكه من سلاح جوي وقدرات دفاعية رادعة هو حق مكفول لكل الشعوب.

ويأتي هذا في إطار ما أكد عليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بأن هناك مسارات في تطوير الدفاع الجوي ستؤتي ثمارها قريبا، لافتا أن القادم أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، حيث أشار السيد إلى صناعات حربية جديدة سيُترك الحديث عنها “للأفعال لا للأقوال”.

المسيرة نت