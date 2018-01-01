ترامب: بإمكاني هزيمة أوبرا وينفري

جهينة نيوز:

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان بإمكانه هزيمة مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية أوبرا وينفري، في انتخابات الرئاسة، ولكنّه اعلن في الوقت ذاته، انه لا يعتقد أنها ستُرشح نفسها.

وخلال لقاء مع نواب في البيت الأبيض، أوضح ترامب للصحافيين انه يُحب وينفري، التي أدّت كلمتها في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" مساء الأحد، إلى إثارة تكهّنات بأنّها ستُرشح نفسها عن الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة في 2020.

وأشارت غايلي كينغ، كاتمة أسرار وينفري، خلال لقاء مع شبكة "سي بي إس"، الى ان الموقف السابق للإعلامية البالغة من العمر 63 عاماً بعدم اهتمامها بخوض انتخابات الرئاسة، لم يتغيّر.