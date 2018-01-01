الخارجية: الاعتداءات الإسرائيلية لم ولن تنجح في حماية شركاء اسرائيل وعملائها

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تؤكد النهج العدواني الخطير الذي يتبعه كيان الاحتلال الإسرائيلي لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الأوضاع التي تمر بها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الخارجية قولها في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إنه “أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا فجر اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 على شن ثلاثة اعتداءات بالصواريخ على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأضافت الوزارة أن “هذه الاعتداءات الإسرائيلية تأتي مع بداية العام الميلادي الجديد لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج العدواني الخطير الذي تتبعه إسرائيل لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الأوضاع التي تمر بها خدمة لأغراضها في دعم الإرهاب وإدامة احتلالها للأراضي العربية إضافة إلى رفع الروح المعنوية المنهارة للتنظيمات الإرهابية إثر الضربات الموجعة التي تتلقاها جراء رد الجيش العربي السوري على الاعتداءات الغادرة التي نفذتها تلك التنظيمات الإرهابية في منطقة حرستا في الغوطة الشرقية واطلاقها ما يزيد على 200 من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على أحياء دمشق وضواحيها السكنية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية لم ولن تنجح في حماية شركاء اسرائيل وعملائها من التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة كما لم ولن تفلح في اشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الانجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب في الكثير من أنحاء الجمهورية العربية السورية وآخرها في محافظتي إدلب والقنيطرة”.

ولفتت الوزارة إلى أن “استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الصارخة لقرار مجلس الأمن رقم /350/لعام 1974 المتعلق بفصل القوات ولقرارات مجلس الامن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ما كان ليحدث لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية وهو الدعم الذي يوفر لاسرائيل الحصانة من المساءلة ويمكنها من الاستمرار في ممارسة إرهاب الدولة بحق شعوب المنطقة وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وقالت الوزارة “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعيد تحذير اسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها على سورية ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة وتحملها كامل المسؤولية عنها”.

وجددت الوزارة في ختام رسالتها مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة وتدعوه بموجب الميثاق لاتخاذ اجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة “اسرائيل” عنها.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت فجر اليوم لـ 3 اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدى طائراته