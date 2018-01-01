بالأسماء.. مقتل 22 مسلحا من جبهة النصرة واحرار الشام وفيلق الرحمن في حرستا

جهينة نيوز:
قتل 22 مسلحا من جبهة النصرة واحرار الشام وفيلق الرحمن بنيران الجيش السوري على جبهة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق، خلال الساعات الماضية.
والقتلى هم:
1- عامر عرطوزي الملقب "أبو عمر"
2-" أبو طلال الأنصاري "
3- " أبو محمد طاحون"
4- طاهر المصري الملقب "أبو عمار "
5- نضال اسامة زادة الملقب "أبو عكيد"
6- زهير قويدر الملقب "أبو وسام العابد "
7- عماد شقيران الملقب " أبو رياض "
8- عبد الوهاب النداف "أبو خالد"
9-" أبو وسام عابد "
10- سامر شوهر
11- أحمد شرف
12- أحمد محمد سويدان
13- معاذ عمار الهنداوي
14- مسلم علي طه
15- يونس الحشاش
16- أسامة كحيل
17- علاء الدين القصيباتي
19- محمد سامر العسلي
20- سامر العشي
21- علي مصطفى مطاوع
22- أحمد محمد عسة
المصدر: الاعلام الحربي