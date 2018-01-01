حكومة الاحتلال التركي تتهم دمشق بإستهداف مقاتليها من الارهابيين المعتدلين

جهينة نيوز

اتهمت حكومة الاحتلال التركية الحكومة السورية باستهداف مقاتلي المعارضة الارهابية "المعتدلة" تحت غطاء العملية العسكرية ضد المسلحين، معتبرة أن ذلك يمكن أن "يقوض" المحادثات التي تهدف إلى وضع حد للأزمة., متجاهلة إشتراكهم في خرق الهدنة و الهجمات على الجيش و تعاونهم من جبهة النصرة التي حمت قوافل الاحتلال التركي.

ونقلت "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن القوات السورية تحت غطاء القضاء على جبهة النصرة، تستهدف أيضا المقاتلين المعتدلين في محافظة إدلب الشمالية الغربية على الحدود مع تركيا، مشيرا إلى أن مثل هذا الموقف يمكن أن يقوض عملية التسوية السياسية.

ويذكر ان الجيش العربي السوري حرر عشرات القرى في ريفي حماه و ادلب رغم قيام تركيا بضخ الأسلحة و المقاتلين من جميع الفئات الارهابية و لكن لم يتمكن من وقف تقدم القوات السورية السريع.