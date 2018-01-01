وزير الاقتصاد: الحكومة بصدد إنشاء مدينة المعارض في الشيخ نجار

جهينة نيوز_علي شداد_ حلب:

أكد وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر خليل لموقع جهينة نيوز على هامش زيارة الوفد الحكومي إلى حلب بأن الحكومة بصدد إنشاء مدينة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بإشراف إدارة الشيخ نجار ووزارة الإدارة المحلية ، و أعلن عبر الموقع استعداد وزارة الاقتصاد الكامل لتسخير كل الطاقات والخبرات الموجودة لديها للمساعدة بإنشاء وإحداث المدينة ، منوها لأهمية إحداثها في حلب لتكون مركز ترويجي ، كونها مدينة نشيطة جدا اقتصاديا وهي عاصمة الصناعة النسيجية في سوريا ووجود مدينة معارض فيها هو فرصة مهمة لترويج المنتجات النسيجية والتي تشجع وزارة الاقتصاد عليها بشكل كبير...