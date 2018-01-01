شهيدان و14 مصاباً بقذائف الارهابيين على حيي باب توما والقصاع

جهينة نيوز:

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بارتقاء شهيدين وإصابة 14 مدنيا بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بالقذائف حي باب توما.

وفي وقت سابق ذكر المصدر أن مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية اعتدت على منازل الأهالي في حيي باب توما والقصاع بـ 6 قذائف أسفرت عن إصابة 5 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في السيارات والمنازل والممتلكات.

وردا على الاعتداء وحدات من الجيش وجهت ضربات دقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن ايقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.