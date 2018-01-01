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بالخريطة.. 5 كم تفصل الجيش عن مطار أبو الضهور العسكري في ريف ادلب الجنوبي الشرقي والسيطرة على عدة قرى
الثلاثاء, 9 كانون الثاني 2018 الساعة 12:23 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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