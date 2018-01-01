الدفاع الروسية رداً على مزاعم البنتاغون: الطائرات المسيرة التي هاجمت حميميم لا تتوفر "إلا لدى الدول"

جهينة نيوز

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة من دون طيار “الدرونات” التي هاجمت مطار حميميم باللاذقية ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس “لا تتوفر إلا لدى الدول”.

وجاء بيان الوزارة ردا على تصريحات أطلقها الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أدريان رينكين غيلوي حيث زعم أن الطائرات من دون طيار المستخدمة في الاعتداء تباع في الأسواق ويمكن الحصول عليها بسهولة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تصريح غيلوي “عزز الشكوك الروسية في احتمال ضلوع الأمريكيين في هذا الاعتداء” موضحة ان معاينة وفحص الدرونات الست التي اقتادتها أجهزة التشويش الروسية إلى مطار حميميم تبين أن “الإرهابيين استخدموا بشكل مكثف للمرة الأولى أجهزة طيارة مسيرة أطلقت من مسافة 50 كم معتمدة على تكنولوجيا متطورة تعمل بواسطة نظام “جي بي إس” الأمريكي”.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم “تحديد المنطقة التي أطلقت منها تلك الطائرات والتي أظهرت أنه بوسع الإرهابيين شن الهجمات باستخدام هذه الأجهزة المسيرة الطيارة من مسافة 100 كم .

وأوضحت الوزارة أن جميع الدرونات أطلقت في آن واحد بعد تحميلها بعبوات متفجرة مزودة بصواعق أجنبية وكانت مزودة بأجهزة تحكم تحدد مسارها وارتفاعها وعلى اتصال بالجهة التي تسيرها الأمر الذي يؤكد أن “الإرهابيين حصلوا على هذه الحلول الهندسية من إحدى الدول التي حصلوا منها على إمكانيات تكنولوجية بينها تقنيات التوجيه عبر الأقمار الصناعية وإسقاط العبوات الناسفة بطريقة احترافية على إحداثيات محددة”.

وأعلنت الوزارة أمس احباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة هجوم ارهابي على مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس عبر “13” طائرة دون طيار.

إلى ذلك اكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي “فرانس كلينتسيفيتش” أنه “ما كان للإرهابيين أن يهاجموا المواقع الروسية بالدرونات بمعزل عن دعم استخباري ومالي وتقني فضلا عن المكونات المطلوبة لتسيير هذه الطائرات” مشيرا بأصابع الاتهام علنا إلى واشنطن.

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اليوم أن “تنظيم “أحرار الشام” الإرهابي يقف خلف الهجوم بالدرونات على القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية روسية أن العسكريين الروس تمكنوا من فك تشفير معطيات الدرونات التي تمت السيطرة عليها وإسقاطها سالمة مؤكدين “أنه من المستحيل تجميع الطائرات من دون طيار دون مساعدة مختصين من أصحاب الخبرة في تكنولوجيات الدرونات المصنعة على شكل طائرات من دون طيار تعمل باستخدام نظام جي بي إس”.

وتتواجد في طرطوس نقطة دعم للقوات البحرية الروسية وفي مطار حميميم مجموعة الطائرات الحربية الروسية المشاركة في الحرب على الإرهاب حيث تنفذ منذ أيلول عام 2015 طلعات جوية منتظمة على أوكار الارهابيين بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية