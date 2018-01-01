خامنئي: يجب الفصل بين مطالب الشعب الحقيقية وأعمال التخريب

جهينة نيوز

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن الشعب قادر على إفشال مخططات الأعداء لاستهداف إيران، مؤكدا أنه يجب الفصل بين مطالب الشعب الحقيقية وبين أعمال التخريب.

وخلال استقباله حشدا من أهالي مدينة قم، قال خامنئي إن أمريكا وبريطانيا لم تنجحا في إثارة الاضطرابات في إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، قائلاً: إن "جميع نشاطات الأعداء شكلت هجمات مضادة للثورة خلال أربعين عاما مضت، وأن الشعب الإيراني قال لأمريكا وبريطانيا والمقيمين في لندن بكل قوة إنكم عجزتم هذه المرة أيضا ولن تقدروا في المستقبل أيضا"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس".

وأضاف: الشعب الإيراني حينما رأى أن العملاء لا يتوقفون عن أعمال الشغب، خرج في تظاهرات شملت جميع المدن الصغيرة والكبيرة في مختلف أرجاء البلاد خلال أيام متتالية.

وشهدت عدة مدن إيرانية، أخيراً، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.