وزير السياحة: حلب ستعود نقطة جذب سياحي هامة.. وضع خارطة استثمارية سياحية ورؤية موحدة للأسواق فيها

جهينة نيوز

أكد وزير السياحة بشر يازجي في تصريح ل "سبوتنيك" أن القطاع السياحي الذي طالما كان بكامل ألقه في مدينة حلب تضرر بشكل كبير بفعل الإرهاب. ما استدعى العمل على أكثر من محور منذ تحرير المدينة على أيدي الجيش وحلفائه الروس لإعادة الرونق لمنشآتها السياحية المختلفة ضمن خطة متكاملة تشمل المشاريع السياحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأوضح الوزير يازجي أنه تم توصيف بعض البقع السياحية بحلب والإعلان عن استثمارها لتعود حلب نقطة جذب سياحي هامة، بالإضافة إلى وضع خارطة استثمارية سياحية ورؤية موحدة للأسواق في حلب القديمة، حيث تم تشكيل لجان لدراسة واقع المنشآت السياحية المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

وبيّن وزير السياحة أهمية إعادة تفعيل وتشغيل فندق شيراتون الذي توقف عن العمل جراء أعمال الإرهاب لتنشيط وتفعيل الوسط التجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لعودة نبض الحياة السياحية والاقتصادية إلى حلب وخاصة إلى وسط المدينة وحلب القديمة والتي تشكل رئة حلب ومتنفسها تجارياً وسياحياً وثقافياً وتاريخياً، لافتا إلى أن الحكومة قدمت جميع التسهيلات لإعادة إقلاعه والتأخر يشكل منفعة لكل الشركاء بالشركة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم المطلوب بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتمكين مجلس الإدارة من إعادة تشغيل الفندق والبدء بإعادة تأهيل شيراتون حلب خلال الشهر الأول.