أردوغان: عملية "درع الفرات" مستمرة في عفرين ومنبج شمال سوريا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده سيواصل عملية "درع الفرات" العسكرية في عفرين ومنبج السوريتين.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، ونقلتها سبوتنيك إن "عملية درع الفرات، التي أقدمنا عليها في أغسطس/ آب 2016، سنستكملها في عفرين ومنبج السوريتين. وسننشر عملياتنا على طول الحدود".

وكانت تركيا في عام 2016، أطلقت عملية "درع الفرات" على حدودها مع سوريا، للقضاء على ما أسمته "ممر الإرهاب"، الذي يشكله التهديد المزدوج من مقاتلي "داعش" والمقاتلين الأكراد السوريين.

وعن الشأن الفلسطيني، قال أردوغان: "سنواصل الوقوف بجانب أشقائنا الفلسطينيين وحماية حقوقهم حتى النهاية".