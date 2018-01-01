الطيران المصرية مستعدة لاستئناف الرحلات مع روسيا الشهر المقبل

جهينة نيوز

أكد مصدر في وزارة الطيران المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مصر مستعدة لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو في فبراير/شباط المقبل، والتي وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عودتها يوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، في خطوة أولى نحو استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة.

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم توضع جداول الرحلات بشكل نهائي بعد، والجدول الذي اقترحناه تضمن ثلاث رحلات أسبوعيا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وفي انتظار موافقة السلطات الروسية".

وشدد المصدر: "لا توجد أي عوائق لاستئناف الطيران، والإجراءات المتبقية فنية، فنحن الآن في انتظار تصاريح التشغيل من سلطات الطيران الروسي"، مضيفاً: "لا يوجد تأخير في إتمام الإجراءات وإصدار التراخيص، لأن الرئيس الروسي صادق على الاتفاقية قبل موسم الإجازات في روسيا مباشرة، ونتوقع صدور التراخيص في أي وقت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما ًأخيرا بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وتم نشر هذه الوثيقة على موقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسي.

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا"، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة على متنها.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.